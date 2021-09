Ölpreise klettern wieder deutlich

Anzeige

London 21.09.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag wieder deutlich nach oben. Die Marktteilnehmer reagieren mit Vorsicht auf das sich verengende Angebot in den USA. Dort wirkt Hurricane Ida weiter nach.



Ende August hat Hurricane Ida zu einer breiten Stilllegung der Förderung von Rohöl im Golf von Mexiko geführt. Im Bundesstaat Louisiana waren Millionen Menschen ohne Strom. Gut drei Wochen später ist die Produktion von Rohöl in der Region nicht wieder vollständig hergestellt. Derzeit sollen noch rund 18 Prozent der Ölförderung und 27 Prozent der Gasproduktion betroffen sein, wie die zuständigen Behörden mitteilten.