Delta präsentiert den neuen M250HV-Hochleistungs-Solar-Wechselrichter und die hocheffizienten 3-Phasen-Wechselrichter der Flex-Serie auf der Intersolar 2021

München (ots) - Delta, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik,

stellt vom 6. bis 8. Oktober auf der Intersolar 2021 in München seine neuen

Photovoltaik-Wechselrichter vor. Die Highlights des Messeauftritts sind der

brandneue https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M250HV-1904.htm mit einer

Eingangsspannung von 550 bis 1500 VDC, der speziell für Freiflächen-PV-Anlagen

entwickelt wurde, sowie die neue Flex-Serie mit vier neuen Wechselrichtern:

https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M15A-220-2077.htm ,

https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M20A-220-2078.htm ,

https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M30A-230-2023.htm ,

https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M50A-260-2031.htm , die äußerst

zuverlässig und für viele verschiedene Anwendungen, ob privat oder gewerblich,

geeignet sind.



https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M250HV-1904.htm - die perfekte Wahl für

Freiflächen PV-Projekte





Der neue 250 kW-Stringwechselrichter mit einer Eingangsspannung von 550 bis 1500VDC ist speziell für besonders große, bodenmontierte PV-Anlagen im hohenMegawatt-Bereich ausgelegt. An seine 12 MPP-Tracker können insgesamt bis zu 30DC-Stränge angeschlossen werden. Der AC-Anschlusskasten ist so konstruiert, dassdie Handhabung des schweren AC-Kabels möglichst nutzerfreundlich ist. "Unserelangjährige Erfahrung im Bereich der Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen imVersorgungsbereich ist in die Entwicklung des M250HV eingeflossen", sagt AndreasHoischen, Senior Director des Geschäftsbereichs Photovoltaic Inverters bei DeltaElectronics EMEA. "Das Ergebnis ist ein kompakter, einfach zu installierenderund wartungsarmer Wechselrichter, der auch unter den härtestenUmgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet. Die innovative integrierteDark-Current Funktion zur Auffindung von defekten PV Modulen im PV Feld überElektrolumineszenz Infrarotüberwachung bietet eine zusätzliche Möglichkeit zurSteigerung des Performance Ratios (PR) der PV Anlage". Zusätzliche Funktionenwie Anti-PID, Q24/7, DC String Verpolungsschutz, einstellbareIsolationswiderstände und Pro-EL ermöglicht es EPC-Unternehmen, ihrePhotovoltaikanlagen auf höchstem Niveau zu betreiben.Umfangreiches Angebot an dreiphasigen Wechselrichtern der Flex-Serie für vieleverschiedene AnwendungenDie Flex-Serie wird um vier neue dreiphasige Wechselrichter erweitert:https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M15A-220-2077.htm ,https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M20A-220-2078.htm ,https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M30A-230-2023.htm ,