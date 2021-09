Aus der Folie zurück in die Folie / Nestlé, Papier-Mettler und der Grüne Punkt stellen innovatives Recyclingprodukt vor / Folienabfälle aus dem Gelben Sack kommen wieder als Folie zum Einsatz (FOTO)

Köln (ots) - Durchbruch beim Recycling von Folienabfällen aus dem Gelben Sack:

Die Nestlé Deutschland AG, die Papier-Mettler KG und der Grüne Punkt haben

gemeinsam eine neue Schrumpffolie aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

entwickelt, die etwa zur Hälfte aus Rezyklaten besteht. Ein Teil dieser

Rezyklate wird aus Kunststoffabfällen gewonnen, die im Gelben Sack bzw. der

Gelben Tonne gesammelt wurden. Diese Post-Consumer-Rezyklate (PCR) gelten als

besonders schwierig beim Einsatz für neue Folien.



Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer des Grünen Punkts, freut sich über die erneute

Pionierleistung des Grünen Punkts: "Es ist uns durch technische Innovationen

gelungen, ein besonders reines Systalen® LDPE Rezyklat herzustellen, das in

Folien eingesetzt werden kann. Aus der Folie wird also wieder Folie, aus der

Verpackung wieder eine Verpackung. Gemeinsam mit unseren Partnern gehen wir

jetzt in die großtechnische Anwendung dieses neuen Produkts. Das ist ein

Durchbruch im Recycling von Folienabfällen aus dem Gelben Sack."





Die von der Papier-Mettler KG unter Verwendung von Systalen® LDPE hergestelltenSchrumpffolien werden zur Transportsicherung von Trays im Maggi-Werk Singeneingesetzt. Weitere Anwendungen sind möglich und bereits in Vorbereitung. "Wirhaben uns verpflichtet, bis 2025 den Einsatz von Neukunststoff um ein Drittel zureduzieren", so Tim Jünemann, Nestlé Deutschland AG. "Um Kreisläufe zuschließen, wollen wir immer mehr aus Verpackungsabfall gewonnenesKunststoffrezyklat selbst wiedereinsetzen. Gerade im Bereich derFolienverpackungen stellt das eine besondere Herausforderung dar. Daher ist dasgemeinsame Projekt mit Papier-Mettler und dem Grünen Punkt ein Meilenstein füruns."Folienrecycling im Brennpunkt kontroverser DiskussionWährend es für Hartkunststoffe aus Verpackungsabfällen funktionierendeKreisläufe gibt, sind die Folien noch im Rückstand. Rezyklate daraus kommen ineher einfachen Produkten wieder zum Einsatz, aber meist nicht in Folien. DieEuropäische Union hebt die Anforderungen an das Recycling von Kunststoffabfällenstetig an, das deutsche Verpackungsgesetz fordert ab 2022 schon eineRecyclingquote von 63 Prozent aller am dualen System beteiligtenKunststoffverpackungen. Ohne Fortschritte beim Recycling von Folienabfällen, dieden größten Anteil an der Sammelmenge haben, sind diese Anforderungen kaum zuerfüllen.Systalen® LDPE Rezyklate werden in Thüringen bei der Systec Plastics EisfeldGmbH hergestellt. Das Unternehmen ist Mitglied der RAL-GütegemeinschaftRezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e.V. - durch dasRAL-Gütezeichen "% Recycling-Kunststoff" sind die eingesetzten PCRrückverfolgbar. Die Herkunft aus dem Gelben Sack bzw. der Gelben Tonne ist damitzertifiziert. "Unser Systalen® bietet deutliche Vorteile für die Umwelt undschließt nachweisbar den Kreislauf von der Folie zurück zur Folie", resümiertJörg Deppmeyer.Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterteProduzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant fürKunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten derLösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt- Duales System Deutschland GmbH (DSD) hat mit dem Grünen Punkt als ihremMarkenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut undsteht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktunginnovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an denStandorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für deninternationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales SystemHolding GmbH & Co. KG zusammengefasst.