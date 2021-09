Varta mit Katapult-Start!

Varta schießt heute kräftig nach oben. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 110,30 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Varta-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Fazit: Bei Varta geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.