Relay Medical – Was ist denn hier los?

Bei Relay Medical feiern heute die Bullen. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sechs Prozent aus. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund dreizehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bis heute markieren 0,20 EUR dieses Hoch. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die bei Relay Medical eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wenn Sie Relay Medical bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

