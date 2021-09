First Graphene baut seine Strategie aus, potenziellen Kunden den Einsatz von Graphenprodukten zu erleichtern.

Ein Masterbatch ist ein Feststoffzusatz, der insbesondere in der Plastikindustrie verwendet wird und dabei in Pellet- bzw. Chip-Form angeboten wird. Das soll es den Kunden / Produzenten erlauben, das Graphenmaterial so einfach wie möglich in ihren Herstellungsprozess einzubinden.

Graphenproduzent First Graphene ( ASX FGR / WKN A2ABY7 ) erweitert sein Produktportfolio erneut. Man hat ein zweites so genanntes Masterbatch-Produkt entwickelt, das für die Beimischung zu einer ganzen Reihe von Plastik- und Gummimaterialien gedacht ist. Ziel ist es, einen schnellen Zugang zum Markt zu schaffen.



PureGRAPH MB-EVA; Quelle: First Graphene

Bei dem neuen Produkt PureGRAPH MB-EVA handelt es sich um ein mit Graphen verbessertes Äthylen-Vinylazetat Copolymerisat-Masterbatch, dass das Hochleistungsgraphen des Unternehmens enthält. Mit diesem zweiten Masterbatch-Produkt werden laut First Graphene die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten noch einmal ausgeweitet. Das neue Produkt ist vor allem zur Verwendung in Elastomeren wie Gummisysteme und Kunststoffe sowie für nichthärtbare Kunststoffe gedacht, wobei der hohe Anteil an Vinylazetat Weichheit, Flexibilität und Polarität liefert.

Wie First Graphene weiter ausführt, könnte diese Masterbatch-Formel potenziell mit anderen Systemen kompatibel sein, darunter Harze, Wachse, Haftmittel sowie Öl- und Bitumenprodukte – was den Weg für die Hersteller eines großen Spektrums an zusätzlichen Produkten eröffnen würde, vom Zusatz von Graphen zu profitieren.

Mit Graphen versetzte Masterbatches verfügen laut First Graphene über die Fähigkeit, den Endprodukten eine ganze Reihe von Vorteilen zu verschaffen, darunter eine gesteigerte, mechanische Performance, eine verbesserte Hitze- und Elektrizitätsleitfähigkeit und eine höhere Feuerhemmung usw. PureGRAPH MB-EVA ergänzt damit First Graphenes PureGRAPH LDPE-Masterbatch und das Unternehmen bietet jetzt maßgeschneiderte Masterbatch-Optionen für eine Reihe von Polymeroptionen an, die auf bestimmte Materialien oder Anwendungen zugeschnitten werden können.

Fazit: Auch dieses zweite Masterbatch-Produkt ist Teil von First Graphenes Strategie, der Industrie dabei behilflich zu sein, Graphenlösungen schnell und einfach in ihre Herstellungsprozesse einzubeziehen. Das Unternehmen will laut CEO Michael Bell so ein massenkompatibles, Graphen haltiges Produkt anbieten, das in zahlreichen Produkten verwendet werden kann und damit einen schnellen Marktzugang ermöglicht. Wir sind gespannt, wie dieses und die anderen neuen Produkte von First Graphene am Markt angenommen werden und werden natürlich weiter berichten.

