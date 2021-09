Arcadis verpflichtet sich, bis zum Jahr 2035 in seiner Geschäftstätigkeit weltweit Netto-Null Treibhausgasemissionen (Net Zero) zu erreichen

Amsterdam (ots) - Arcadis (EURONEXT: ARCAD), das führende globale Planungs- und

Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt

gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen verpflichtet, bis zum Jahr 2035 im

Rahmen seiner weltweiten Geschäftstätigkeit Netto-Null Treibhausgasemissionen

(Net Zero) zu erreichen. Dieser Schritt ist Teil des Ziels, welches Arcadis im

vergangenen Jahr in seiner Dreijahresstrategie formuliert hat, um seine

Geschichte als Umweltpionier fortzusetzen und seine Wirkung zu maximieren.

Nachhaltigkeit rückt verstärkt in den Mittelpunkt der Geschäftsabläufe und

Kundenlösungen.



Die Net-Zero-Verpflichtung führt zur Reduktion der Emissionen in den "Scopes" 1,

2 und 3 im Einklang mit der Initiative " Science Based Targets

(https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c) " zur Unterstützung

des Pariser Abkommens. Das Ziel dieses Abkommens ist es, die globale Erwärmung

bis 2050 auf 1,5° C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Diese

Verpflichtung, die Teil des Wegs von Arcadis zu Net Zero ist, wird durch die

folgenden Maßnahmen erreicht:







2025, ausgehend vom Basisjahr 2019

- Verringerung der geschäftsreisebedingten Treibhausgasemissionen (Scope 3) um

35 % bis 2025, ausgehend vom Basisjahr 2019



Der Plan zur Erreichung von Net Zero im Jahr 2035 umfasst eine Reihe kurz- und

mittelfristiger Meilensteine, darunter:



- Ausgleich von 100 % der maßgeblichen Scope-1-, -2- und -3-Emissionen durch

hochwertige Kompensationsmaßnahmen seit dem Jahr 2020 - als Zwischenschritt

auf dem Weg zu Net Zero

- 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen weltweit bis Ende 2021

- Verringerung der durch Inlands- und Auslandsflüge verursachten Emissionen um

50 % bis 2025



Zu den strategischen Zielen von Arcadis gehört es, einen signifikanten und

quantifizierbaren positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu

leisten. Die Net Zero-Verpflichtung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg

zu diesem Ziel.



"Das nächste Jahrzehnt wird entscheidend dafür sein, ob die Welt wirksam auf die

Bedrohung durch den Klimawandel reagieren und seine Auswirkungen abmildern kann.

Arcadis ist bestrebt, den Übergang unserer Branche zu Net Zero durch die

Lösungen, die wir auf den Markt bringen, und durch das Beispiel, das wir geben,

zu beschleunigen. Wir setzen darauf, dass unser operatives Engagement, 'Paris in

der Hälfte der Zeit zu erreichen', in unserer Branche und bei den Menschen, für

die wir unsere Leistungen erbringen, zur Norm wird. In einer Net-Zero-Welt geht

es darum, eine Zukunft zu schaffen, die so viel besser ist als die heutige



