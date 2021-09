Bayer bastelt an einer erfolgreichen Zukunft! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.09.2021, 12:38 | 34 | 0 21.09.2021, 12:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer ist so etwas wie das Sorgenkind der Dax-Aktien. Zu sehr mussten die Anleger in den vergangenen Monaten leiden. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn wie soeben bekannt wurde, hat der Pharma-Riese jetzt eine neue Studie seines Wirkstoffs Finereon gestartet. Dieser Wirkstoff soll das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) bei Patienten mit nicht-diabetischer CKD verzögern. Dafür hat Bayer jetzt eine Phase-III-Studie gestartet, die belegen soll, dass der Wirkstoff einem Placebo bei der Behandlung überlegen ist. Insgesamt nehmen mehr als 1500 Patienten an der Studie teil. Anleger-Tipp: Eine komplette Bayer-Analyse können Sie hier kostenlos herunterladen. Der Wirkstoff Finereon wurde bereits im Sommer in Form des Medikaments Kerendia von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Im gleichen Atemzug hat Bayer auch die Zulassung unter anderem in Europa und China beantragt. Diese werden derzeit intensiv geprüft. Die Bayer-Aktie kann von dieser Ankündigung deutlich profitieren. Bereits gestern stemmte sich der Kurs gegen die allgemeine Marktschwäche und verzeichnete nur ein kleines Minus von 0,6 Prozent. Heute klettert der Kurs deutlich nach oben und liegt momentan mit 1,4 Prozent vorne. Fazit: Schafft Bayer jetzt endlich die Wende? Oder hören wir hier nur das berühmte Pfeifen im Walde? Angesichts der dramatischen Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer