Wien (APA-ots) - Besucher*innen des Westfield Donau Zentrums und der Westfield Shopping City Süd, sowie Fans aus aller Welt,können sich auf eine exklusive, kostenlose und einmalige Online-Performance von Lady Gaga am Donnerstag, dem 30. September 2021, freuen, bei der der Megastar ausgewählte Jazz-Klassiker und Songs ihres neuen Duett-Albums mit Tony Bennet "Love for Sale" performen wird. Der US-amerikanische Superstar Lady Gaga bringt für diesen exklusiven Auftritt ihre Fans aus der ganzen Welt zusammen, welche die Performance in den Fan-Zonen des Westfield Donau Zentrums und der Westfield Shopping City Süd oder per Live-Stream online auf [Live.Westfield.com/german] (https://live.westfield.com/german) feiern können. Das Event findet im Rahmen des offiziellen Rebrandings statt, bei dem aus dem Donau Zentrum das Westfield Donau Zentrum und der Shopping City Süd die Westfield Shopping City Süd wird.

In den Westfield Fan-Zonen werden Fans im besonderen Flair eines Jazz-Pop-up-Theaters empfangen, dessen Ambiente vom neuen Album "Love For Sale" inspiriert sein wird. Das exklusive Erlebnis vor Ort findet weltweit in 21 Westfield Centern statt - hierzulande in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum. Fans haben die Möglichkeit, in den Fan-Zonen in den Centern rund um die Online-Performance von Lady Gaga, exklusive und streng limitierte Lady Gaga Merchandise-Artikel kostenlos zu erhalten und Welcome-Drinks zu genießen.



"Ich liebe es Jazzmusik zu singen und freue mich drauf, dass alle mein neues Album mit Tony Bennett, Love For Sale, hören können. Ich bin Westfield sehr dankbar, dass sie mich und meine Musik zu meinen Fans auf der ganzen Welt bringen, auch wenn ich leider nicht zu ihnen reisen kann", erklärt Lady Gaga.



Zwtl.: Registrierung für Fan-Zonen in den beiden Centern ab heute möglich



Für den exklusiven Zugang zur ultimativen "Love For

Sale"-Streaming-Party, in einem der beiden Westfield Centerin Wien bzw. Vösendorf, können sich Fans ab heute kostenlos online registrieren:



Für die Fan-Zone in der Westfield Shopping City Süd unter

https://westfieldshoppingcitysud-ladygaga.eventbrite.co.uk

Für die Fan-Zone im Westfield Donau Zentrum unter: