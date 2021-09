Vancouver, BC, 21. September 2021 - Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), das Unternehmen für Baby-, Kleinkind- und Kinderfertignahrung auf Pflanzenbasis, gab heute die Einführung von zwei neuen Geschmacksrichtungen seiner Complete Nutrition Shakes for Kids bekannt – Banana Chia und Mango Chia –, die Eltern nachhaltige, vollwertige Nahrungsmitteloptionen ohne Lebensmittelzusätze bieten. Vollwertige Zutaten wie Bio-Mandeln, Buchweizen und Tapioka machen 95 Prozent der Zutaten der Else Complete Nutrition Shakes for Kids aus, ganz ohne Zusätze. Sie sind reich an Nährstoffen, frei von Milch, Soja, Gluten und enthalten 50 Prozent weniger Zucker als andere auf dem Markt erhältliche Optionen.

„Wenn es darum geht, Kindern gesunde Gewohnheiten beizubringen, ist es wichtig, einzigartige Optionen zu bieten, die nicht nur gesund sind, sondern auch lecker schmecken, um sie für das Ausprobieren neuer Aromen und Lebensmittel zu interessieren und zu öffnen“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir sind von der großen Resonanz und dem rasant wachsenden Online-Umsatz unserer Produkte für Kids begeistert und die Aufnahme dieser beiden nahrhaften Produkte wird dieses Wachstum weiter ausbauen.“

Die beiden neuen Geschmacksrichtungen, die sich der erfolgreichen Markteinführung der Vanille- und Schokoladenprodukte anschließen, machen 25 % des Gesamtumsatzes im E-Store des Unternehmens aus und wurden sorgfältig vom Team von Wissenschaftlern und Entwicklern von Else Nutrition kreiert. Chia-Samen bieten zusätzliche Nährstoffe und liefern eine gesunde Dosis Antioxidantien, Eiweiß, Ballaststoffe, Präbiotika, Kalzium und Mangan, ebenso wie Banane und Mango, die auch viele wertvolle Nährstoffe enthalten.

Seit der Einführung der pflanzenbasierten Complete Nutrition for Toddlers, die im Jahr 2021 mit dem Good Housekeeping Parenting Award ausgezeichnet wurde, hat die Marke überwältigende überzeugende Erfahrungsberichte und Bewertungen von Müttern erhalten. Es hat die Unterstützung der nationalen Einzelhändler durch Sprouts Farmers Market gewonnen, erzielte ein Umsatzwachstum von 40 % im Vergleich zum Vorquartal (Q2 gegenüber Q1) und avancierte im Herbst 2020 zum Bestseller Nummer 1 bei Amazon in der Produktkategorie „New Baby & Toddler Formula“. Mit einer weitreichenden Vision, die weit über die Unterstützung von Familien und Ernährung von Kindern hinausgeht, wird Else im Herbst weitere pflanzliche Produkte für Babys im Alter ab 6 Monaten herausbringen.