Berlin (ots) - Zur gestern angekündigten Schließung des Standorts Lauchhammerdurch den Windenergieanlagenbauer Vestas mit dem Wegfall von 460 Arbeitsplätzenerklärt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe(DUH):"Wo die Windenergie mit Abstandsregeln und anderen Schikanen verhindert wird,fallen auch die Arbeitsplätze bei den Herstellern weg. Diesen Zusammenhang zuerkennen, ist keine Raketenwissenschaft. Die Schließung des Vestas-StandortsLauchhammer geht auf die Kappe von Armin Laschet, Markus Söder und demBrandenburger Spitzenkandidaten der Union, Jens Koeppen. Alle drei haben sichimmer wieder für Abstandsregeln für die Windenergie ausgesprochen und sichgeweigert, Hürden für den Windausbau zu beseitigen. Laschet und Söder haben dieAbstandsregeln in den von ihnen regierten Bundesländern umgesetzt, derBrandenburger Bundestagsabgeordnete Koeppen war bei der letzten Revision desErneuerbare-Energien-Gesetzes einer der stärksten Befürworter von Abstandsregelnauch auf Bundesebene. Hier offenbart sich das ganze wirtschaftspolitischeVersagen der Gegner der Energiewende in der Union: Ausgerechnet in einerBraunkohleregion in Brandenburg gehen nun wegen fehlender Unterstützung derPolitik Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche verloren, während gleichzeitigMilliarden Steuergeld im Zuge des viel zu teuren Kohleausstiegs in denStrukturwandel gesteckt werden. Es wird eine der ersten und wichtigsten Aufgabender neuen Bundesregierung sein, dieses von der Union angerichtete Desaster beimAusbau der Windenergie zu beenden und einen Neustart zu suchen."