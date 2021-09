In 15 der 16 Länder mindestens 60 Prozent der Einwohner geimpft Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.09.2021, 13:15 | 26 | 0 | 0 21.09.2021, 13:15 | BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Corona-Impfungen in Deutschland haben jetzt in 15 der 16 Bundesländer mindestens 60 Prozent der Einwohner zumindest eine erste Impfung erhalten. Unter dieser Schwelle liegt nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums von Dienstag nur noch Sachsen mit 57,1 Prozent. Bundesweit haben inzwischen 55,9 Millionen Menschen oder 67,3 Prozent aller Einwohner mindestens eine Impfung bekommen. Vollständig mit der meist nötigen zweiten Spritze geimpft sind nun 52,6 Millionen Menschen oder 63,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Am Montag wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 147 145 Impfdosen verabreicht, darunter waren rund 48 500 Erstimpfungen bei zuvor noch nicht geimpften Menschen./sam/DP/stk







