Ein Blick auf den Kursverlauf seit März letzten Jahres lässt eine mehr als Verdreifachung des Wertpapiers auf über 320,00 US-Dollar bis Ende des ersten Halbjahres 2021 erkennen, dort stieß der Wert jedoch an seine Grenzen und tendiert die letzten Monate über abwärts. In dieser Woche begab sich FedEx in den Bereich der unteren Begrenzung des laufenden Abwärtstrends um 250,00 US-Dollar abwärts und bemüht sich an dieser Stelle um eine Stabilisierung. Sollte es mithilfe der Quartalszahlen zu einem Kurssprung auf der Oberseite kommen, könnten auf Sicht der nächsten Wochen weitere Gewinne folgen und ein interessantes Long Setup eröffnen.

Nachbörslicher Show-down

Noch müssen sich Investoren auf die zu erwartende Signal-Lage bei FedEx etwas gedulden, sollte ein Kurssprung über 260,00 US-Dollar gelingen, würde der EMA 50 bei 264,29 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Anleger geraten, darüber die Hürde um 274,66 US-Dollar. Im besten Fall schafft es FedEx sogar bis an die Marke von 300,00 US-Dollar mithilfe der Quartalszahlen zuzulegen. Ein Scheitern bullischer Marktteilnehmer und Rückfall der FedEx-Aktie mindestens unter ein Niveau von 248,10 US-Dollar dürfte dagegen Abschlagspotenzial zurück auf die Jahrestiefs bei 234,79 US-Dollar freisetzen. Darunter müsste aller Wahrscheinlichkeit nach der 200-Wochen-Durchschnitt bei 217,34 US-Dollar als Unterstützung erneut zum Zuge kommen.