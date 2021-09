Lufthansa macht immer mehr Fortschritte

Bei der Lufthansa steht eine Kapitalerhöhung an. Diese soll rund 2,14 Milliarden Euro in die Kasse bringen. Altaktionäre können für eine alte Aktie ein neues Papier zu 3,58 Euro erwerben. Die Bezugsfrist läuft vom 22. September bis zum 5. Oktober. Die Kapitalerhöhung wird von 14 Banken garantiert. Mit dem frischen Geld will die Lufthansa die Staatshilfen zurückzahlen. Der Abschlag des Platzierungspreises gegenüber dem Kurs vom ...