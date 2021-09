Amazon stellt über 10.000 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft in Deutschland ein (FOTO)

München (ots) - - Im letzten Jahr hat Amazon in Deutschland über 3.000 neue

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen während derWeihnachtszeit über 10.000 saisonale Kolleg:innen in seiner Logistik inDeutschland einstellen wird. Gesucht wird für Logistikzentren, Sortierzentrenund Verteilzentren.Amazon hat bereits den Einstiegslohn von umgerechnet 12 Euro brutto pro Stundeeingeführt, der für die meisten Amazon Mitarbeiter:innen Realität ist; je nachRegion und Standort auch mehr. Dazu kommen umfassende Zusatzleistungen und diesin einem modernen und sicheren Arbeitsumfeld. Bei Amazon sind aktiver Austausch,Teamarbeit und Vielfalt gelebte Realität, weshalb rund 90 Prozent derBeschäftigten in der Logistik ihre Arbeit in aktuellen Umfragen mit Bestnotenbewerten."Wir bereiten uns das ganze Jahr über auf die Weihnachtssaison vor und freuenuns, in diesem Jahr mehr als 10.000 saisonale Kolleg:innen einzustellen, die unsdabei helfen, unsere Kund:innen zu begeistern", sagt Norbert Brandau, InterimsRegional Director Amazon Operations Deutschland. "Wir freuen uns darauf,Saisonkräfte, die Jahr für Jahr zu Amazon zurückkehren, wieder zu begrüßen undneue Gesichter im Team willkommen zu heißen."Christian Rabe aus dem Amazon Logistikzentrum in Rheinberg weiß aus eigenerErfahrung, dass eine Tätigkeit als Saisonmitarbeiter zu einer Karriere beiAmazon führen kann. Er stieg im Weihnachtsgeschäft 2015 als Saisonkraft ein undwar von Anfang an begeistert von der Atmosphäre. "Wenig später hatte ich dieChance, bei Amazon zu bleiben und habe mich im Laufe der Jahre bis zumKoordinator im Personalbereich hochgearbeitet. Heute helfe ich bei derEinstellung neuer Kolleg:innen für das Weihnachtsgeschäft. Damit schließt sichfür mich der Kreis", sagt Christian Rabe.Zusätzlich zu den mehr als 19.000 unbefristeten Mitarbeiter:innen an dendeutschen Amazon Standorten werden die Saisonkräfte in der Weihnachtszeit beimKommissionieren, Verpacken und Ausliefern von Kundenbestellungen in derWeihnachtszeit unterstützen. Innerhalb des letzten Jahres hat Amazon bereits3.000 neue unbefristete Stellen im deutschen Logistiknetzwerk geschaffen.