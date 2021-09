BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia anlässlich der "German Corporate Conference" der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Immobilienkonzern erwarte weiterhin attraktive langfristige Fundamentaldaten für den Berliner Wohnungsmarkt, weshalb der Zusammenschluss mit der Deutschen Wohnen zum richtigen Zeitpunkt erfolge, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 12:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.