Kräftiger Kursanstieg bei Allianz!

Bei allen Allianz-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund zwei Prozent. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Startet hier jetzt die nächste Party?

Kursverlauf von Allianz der letzten drei Monate.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Diese Grenze ist bei 182,52 EUR zu finden. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Denn diese Linie verläuft bei 210,38 EUR, sodass für Allianz Abwärtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

