Diok One AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu Köln, 21.09.2021 - Die Aktionäre der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit einer Mehrheit von 100 Prozent zugestimmt. Auf der Hauptversammlung waren 85,26 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat unter anderem beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 250.000,00 um EUR 14.500.000,00 auf EUR 14.750.000,00 durch Ausgabe von 14.500.000 neuen Aktien zu erhöhen. Die neuen Aktien entsprechen rund 98,3 % des zukünftigen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Zeichner der neuen Aktien haben sich einer dreijährigen Lock-up Verpflichtung unterworfen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der Diok One AG abrufbar unter https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html. Weitere Informationen: www.diok-one.de



Kontakt:

Diok One AG

Daniel Grosch

Vorstand

Kleingedankstraße 11a

50677 Köln

Telefon +49 (0) 221 / 80 149 800

Telefax +49 (0) 221 / 80 149 811

Email info@diok-one.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok One AG Kleingedankstr. 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 80 149 800 E-Mail: info@diok-one.de Internet: www.diok-one.de ISIN: DE0005900674 WKN: 590067 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

