Bayer kämpft sich aus dem Tal der Tränen!

Wer hätte das gedacht? Als gestern die Märkte massiv in die Knie gingen, war es ausgerechnet Sorgenkind Bayer, das sich gegen die extrem Marktschwäche stemmte. Jetzt ist auch, warum! Der Dax fiel gestern um über 2,3 Prozent und musste damit den größten Tagesverlust seit mehr als zwei Monaten hinnehmen, wohingegen sich Bayer mit einem kleinen Minus von nur 0,6 Prozent sehr gut behaupten konnte. Heute klettert der Pharma-Konzern sogar um 1,4 Prozent nach oben. Der Hintergrund:

Wie Bayer soeben bekannt gab, hat der Pharma-Konzern am Montag eine neue Phase-III-Studie für den Wirkstoff Finereon an den Start gebracht. An über 1500 Patienten soll belegt werden, dass der Wirkstoff tatsächlich das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) bei Patienten mit nicht-diabetischer CKD verzögern kann, so Bayer. Das wäre für das Medikament Kerendia, das in den USA bereits die Zulassung erhalten hat, vermutlich der nächste Meilenstein auf dem Weg zum Blockbuster.

Fazit: Schafft Bayer jetzt endlich die Wende? Oder hören wir hier nur das berühmte Pfeifen im Walde?

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.