Studie stellt Heumilch hervorragendes Nachhaltigkeits-Zeugnis aus

Wien (ots) - BOKU Wien: Heuwirtschaft ist von großer klimapolitischer Bedeutung



Heumilchprodukte gewinnen am deutschen Markt immer mehr an Bedeutung. Gewichtige

Gründe dafür: Heumilchbäuerinnen und Bauern schauen bei der Produktion von

Heumilch auf das Tierwohl und tragen mit ihrer traditionellen Wirtschaftsweise

entscheidend zum Schutz der Umwelt bei.



Dies bestätigt nun auch eine neue Studie des Zentrums für globalen Wandel und

Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur Wien, das die Heuwirtschaft auf

die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen hin

untersucht hat. Die zentralen Ergebnisse: Heuwirtschaft schützt das Klima,

schont die Böden und fördert die Artenvielfalt.





"Die Arbeit unserer Heumilchbäuerinnen und Bauern ist an unseren Lebensraum imBerggebiet und deren Ausläufe angepasst und nutzt lokal verfügbare Ressourcen.Ganz wichtig ist uns dabei der Erhalt der Artenvielfalt", sagt Karl Neuhofer,Obmann der ARGE Heumilch. Darüber hinaus schreiben die heimischenHeumilchbäuerinnen und Bauern die Schonung von Boden und Wasser, dietiergerechte Haltung mit Weidegang im Sommer und hohe Produktqualität groß. "Ichfreue mich über die Ergebnisse der Studie. Sie bestätigen, wie nachhaltig unseretraditionelle Wirtschaftsweise ist und bestärken uns in unserer täglichenArbeit", erläutert Neuhofer.Heuwirtschaft als nachhaltige Chance "Der Erhalt der Grünlandflächen durch dieBewirtschaftung der Heumilchbäuerinnen und Bauern hat eine große klimapolitischeBedeutung, da diese Böden enorme Mengen Kohlenstoff speichern und wertvolleCO2-Senken darstellen", betont Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Werner Zollitsch,Leiter des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universitätfür Bodenkultur Wien. Aufgrund des hohen Humusgehalts speichern Wiesen undWeiden in oberen Bodenschichten pro Hektar etwa ein Drittel mehr Kohlenstoff alsAckerböden. In tieferen Bodenschichten speichert das Grünland ähnlich vielKohlenstoff, nämlich 196 t C/ha, wie der durchschnittliche Waldboden mit 191 tC/ha. Ackerflächen liegen bei 149 t C/ha.Humusreiche Böden haben abgesehen von der landwirtschaftlichen Nutzung auchwichtige Funktionen für unsere Gesellschaft. "Neben Kohlenstoff können sie sehrviel Wasser speichern und Trockenperioden länger überdauern. Die Heuwirtschaftmit ihrer auf Gras und Heu basierenden Fütterung erhält diese wichtigenFunktionen und schützt zudem vor Bodenerosion", so Zollitsch weiter.Die Kuh sei per se kein Klimakiller, es komme auf die Systeme der Tierhaltungund Futterbereitstellung an. "Eine standortangepasste Tierhaltung mit hohem