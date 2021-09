Nico Rosberg startet Partnerschaft mit Treedom

Monaco (ots) - Nico Rosberg und das italienische Social Business Treedom starten

eine strategische Partnerschaft. Dies geben Treedom und der

Nachhaltigkeitsunternehmer und frühere Formel-1-Fahrer heute im Rahmen einer

gemeinsamen Online-Talkrunde auf LinkedIn bekannt.



Im Rahmen seiner unternehmerischen Aktivitäten und Bemühungen für eine möglichst

klimaneutrale Zukunft spielen Aufforstung und Baumpflege für Nico Rosberg eine

große Rolle. So ist der Formel-1-Weltmeister von 2016 bereits bei einer Reihe

von Wiederaufforstungsinitiativen und Naturschutzkampagnen engagiert. Gemeinsam

mit Treedom setzt sich Nico Rosberg für nachhaltige und regional effektive

Baumpflanzungsprojekte ein. Diese sorgen in vom Klimawandel besonders

betroffenen Regionen nicht nur für Begrünung und Bindung von CO2 und Wasser,

sondern schaffen für Menschen in diesen Gegenden auch einen ökonomischen

Mehrwert. Gepflanzt werden überwiegend Obst-, Kakao- und Kaffeebäume, die

nachhaltig gezogen und gepflegt werden und Bauern vor Ort ein Einkommen und eine

Lebensgrundlage gewähren.





Die Partnerschaft umfasst zudem ein Investment Nico Rosbergs am UnternehmenTreedom. Rosberg engagiert sich zusammen mit weiteren Investoren (u.a. GiorgioChiellini, Kapitän der italienischen Fußball-Nationalmannschaft) im Rahmen einervor Kurzem abgeschlossenen Investmentrunde bei Treedom, die in stetigem Wachstumihre digitale Plattform in ganz Europa weiter ausbauen.Den Auftakt der Partnerschaft zwischen Treedom und Rosberg bildet einegemeinsame Online-Talkrunde mit dem Thema "How to have true impact in the faceof global warming: Planting trees the right way. A conversation with MartinaFondi, Federico Garcea and Nico Rosberg on the different levels ofsustainability and facilitating companies, people and positive change" am 21.September um 12.30 Uhr (CET, Livestream:http://www.linkedin.com/company/treedom/ ). Im Livetalk tauscht sich NicoRosberg als Unternehmer & Investor mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutzmit Martina Fondi, Head of Agroforestry Treedom, und Federico Garcea, Gründer &CEO Treedom, über die Herausforderungen rund um Baumpflanzungen und nachhaltigangelegte Projekte aus - und die Experten beleuchten, worauf es ankommt, um alsUnternehmen mit den richtigen Partnern wirklich eine Veränderung durchEngagement zu bewirken."Der Ansatz von Treedom hat mich von Anfang an überzeugt, denn auch ich bin derMeinung, dass man Menschen vor Ort in ihrem Lebensumfeld Möglichkeiten bietenmuss, um mit Nachhaltigkeit, mit etwas, das sie für die Umwelt tun, ein