Aus ALDI liefert wird der ALDI ONLINESHOP (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Neuer Look, einheitliches Sortiment, kürzere

Lieferzeiten, vereinfachte Funktionen: ALDI Nord und ALDI SÜD stellen ihr

Online-Angebot "ALDI liefert" neu auf. Unter dem neuen Namen ALDI ONLINESHOP

(https://www.aldi-onlineshop.de/) ist das vereinheitlichte ALDI Online-Sortiment

ab heute in ganz Deutschland verfügbar.



Mit dem Go-live des ALDI ONLINESHOP (https://www.aldi-onlineshop.de/) wird der

digitale Einkauf bei ALDI für die Kundinnen und Kunden einfacher und bequemer.

So schaffen die Discounter fortan Themenwelten vorwiegend aus den Bereichen

Elektronik, Lifestyle und Freizeit. Diese sind angepasst an saisonale Anlässe

wie Weihnachten, Ostern oder die Grill- und Gartensaison.







bestimmten Anlass im ALDI ONLINESHOP (https://www.aldi-onlineshop.de/) gebündelt

an einem Ort. Analog zu unserem stationären Angebot gilt unser

Preis-Leistungs-Versprechen darüber hinaus natürlich auch online", sagt Moritz

Scheffler, Geschäftsführer ALDI E-Commerce.



Der neue Onlineshop verspricht, was Kunden von ALDI längst im stationären

Geschäft gewohnt sind. "Eines unserer wesentlichen Grundprinzipien ist es, dass

wir ein attraktives und gleichzeitig ausgesuchtes Sortiment anbieten", erklärt

Kai Schmidhuber, Geschäftsführer ALDI E-Commerce. "Diesen Anspruch möchten wir

nun auch digital mit einem einheitlichen Sortiment stärker verfolgen. Wir

treffen für unsere Kundschaft eine Vorauswahl an besonders attraktiven Produkten

und bieten diese online zum Kauf an."



Verbesserte Funktionalitäten im ALDI ONLINESHOP



Bislang musste bei der Online-Bestellung über ALDI liefert noch das passende

Liefergebiet ausgewählt werden - je nach Wohnort entweder von ALDI Nord oder

ALDI SÜD. Auf https://www.aldi-onlineshop.de/ entfällt dieser Schritt nun. Durch

Optimierungen in der Logistik werden zudem die Lieferzeiten kürzer und die

Warenverfügbarkeit weiter verbessert. Neue Angebote sind jeweils montags und

donnerstags ab sofort bereits ab sieben Uhr erhältlich - also eine Stunde früher

als bisher.



Auf Bewährtes müssen die Kundinnen und Kunden natürlich auch im ALDI ONLINESHOP

(https://www.aldi-onlineshop.de/) nicht verzichten: Weiterhin gibt es

Erinnerungs-benachrichtigungen zu Wunschartikeln, die transparente

Sendungsverfolgung via parcelLab oder den sicheren Check-out per PayPal,

Kreditkarte oder KLARNA. Auch der Service wird mit dem neuen ALDI ONLINESHOP

(https://www.aldi-onlineshop.de/) verbessert: Auf der Seite

https://www.aldi-onlineshop.de/ finden Kunden künftig erweiterte

Kontaktmöglichkeiten.



Eine Marketing-Kampagne in Print und Digital begleitet den Start des ALDI

ONLINESHOP (https://www.aldi-onlineshop.de/) .



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Dr. Axel vom Schemm, mailto:presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/5025971

OTS: ALDI





