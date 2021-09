Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Evergrande: Die nackte Wahrheit! In den kommenden Tagen entscheidet sich die Zukunft von Evergrande. Wovon sie abhängt und was es für den Aktien-Markt in China, Europa aber auch USA bedeutet, besprechen wir in dieser Ausgabe.