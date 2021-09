Coreo: Neuer Zukauf

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um rund 25 Prozent auf über 1,9 Mio. Euro gesteigert, beim Nettoergebnis aber noch im negativen Bereich gelegen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das EBIT bei rund 500.000 Euro (HJ 2020: -100.00 Euro) gelegen, während das Nettoergebnis mit -800.000 Euro etwas unter dem Vorjahreswert ausgefallen sei. Im Zuge der Halbjahreszahlen habe das Unternehmen nun eine Guidance für das Gesamtjahr gegeben und erwarte Mieteinnahmen von 4,5 Mio. Euro. Damit liege die Prognose über der bisherigen Schätzung von SRC. Darüber hinaus habe Coreo am 7. September einen weiteren Zukauf zum Portfolio vermeldet. Hierbei handele es sich um eine Logistikimmobilie mit einer vermietbaren Fläche von rund 30.000 qm in Delmenhorst bei Bremen. Das Objekt sei derzeit an mehrere Mieter vermietet und erwirtschafte rund 500.000 Euro an Mieterträgen. Insgesamt werte das Analystenteam die Entwicklungen und Ergebnisse des ersten Halbjahrs als sehr positiv und gehe davon aus, dass das Nettoergebnis zum Jahresende wieder in der Gewinnzone liege und über die kommenden Jahre nochmals deutlich ausgebaut werden könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,40 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 2,40