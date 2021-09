Blender Bites vollzieht ‚Reverse Takeover‘ mit Balsam Technologies

In Verbindung mit der Transaktion wurde das Unternehmen am Montag, dem 20. September 2021, aus dem NEX-Board der TSX Venture Exchange („TSXV“) gestrichen. Die Aktien des Unternehmens werden ab Dienstag, dem 21. September 2021, an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Börsensymbol „BITE“ gehandelt („Börsennotierung“).

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes „Easy Smoothie“-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Produkte von Blender Bites werden in ganz Kanada vertrieben und sind derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich, unter anderem bei den Handelsketten Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

Reverse Takeover Transaktion

Die Transaktion wurde am 20. September 2021 abgeschlossen und das Unternehmen erwarb damit alle ausstehenden Wertpapiere von BBI im Tausch gegen 11.773.580 Stammaktien des Unternehmens („Vergütungsaktien“) sowie 10.136.790 Aktienkaufwarrants („Vergütungswarrants“). In Übereinstimmung mit den Statuten der CSE werden 5.025.079 Stück der Vergütungsaktien, die von Chelsie Hodge, dem neuen Chief Executive Officer des Unternehmens, gehalten werden, 36 Monate lang auf einem Treuhandkonto verwahrt. Die Freigabe von 10 % dieser Aktien erfolgt zum Zeitpunkt der Börsennotierung, die übrigen Aktien werden nach der Börsennotierung alle sechs Monate in gleichen Tranchen zu je 15 % freigegeben.