WIe Sie durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder KI ( Artificial Intelligence, AI ) mit einer Aktie verdienen können erfahren Sie im Interview mit dem CEO Pascal Lauria.

COGIA – Die deutsche beste AI Aktie - www.cogia.de

Was macht die COGIA AG ?

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu ihnen zählen Fortune-500-Kunden. Im Bild CEO Pascal Lauria

Wie verdienen Sie mit Ihren Produkten?

Wir bieten ein (SaaS) Software Abonnement an. Bei uns zahlen die Kunden monatlich oder jährlich. Wir haben durch unser Business-Model wiederkehrende Einnahmen.

Was macht COGIA besser als die Konkurrenz?

Im Bereich Big Data, hier haben wir auch ein US Patent. Sowie „Künstliche Intelligence “ aufgrund unserer 11 Jährigen KI Erfahrungen

Wer sind die Wettbewerber?

Qualtrics. Matriz, Palantir welche wir immer wieder in Ausschreibungen treffen.

Wo wird die Aktie gehandelt - Was haben Sie hier für Pläne?

Derzeit in Düsseldorf und Berlin: WKN A3H222 : Ticker 8HC.

Wir bereiten den Wechsel in den Prämiummarkt in Düsseldorf und haben mit unserer Betreuerbank, der Steubing AG in Frankfurt, die Aufnahme in den XETRA-Handel beantragt.

Vielen Dank für das Interview.

