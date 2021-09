Ende Juli ist Voquz Labs in Wien an die Börse gegangen. Anfang September hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt. Jetzt wird der Vollzug der Finanzierungsmaßnahme gemeldet. Wie geplant werden im Rahmen der Kapitalerhöhung 25.000 neue Aktien ausgegeben. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 32,00 Euro. Somit kommen brutto 800.000 Euro in die Kasse des Anbieters von Add-ons für SAP Lizenz-, Berechtigungs- & Compliance ...