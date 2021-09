GIESSEN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat im Endspurt für die Bundestagswahl am 26. September noch einmal um Stimmen in Hessen geworben. Man werde noch bis Sonntag mit "unseren Argumenten für den besseren Weg" kämpfen, sagte Laschet am Dienstag in Gießen. Dort sprach er sich auch für "Klimaschutz ja, Klimaneutralität ja" aus, "aber sozialverträglich, damit unser Wohlstand erhalten bleibt". Erneut warnte Laschet zudem vor einem möglichen rot-rot-grünen Bündnis.

Im Anschluss an seinen Auftritt in Gießen wurde Laschet am Nachmittag auch in Fulda erwartet. Beide Städte waren die letzten beiden hessischen Stationen des Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl. Laschet hatte bereits im August in dem Bundesland um Stimmen geworben. Damals trat er ebenfalls in Gießen auf dem Landestag der hessischen Jungen Union auf.