ABOUT YOU Holding AG: Die ABOUT YOU Fashion Week erreicht über 1 Milliarde Medienkontakte



21.09.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die ABOUT YOU Fashion Week erreicht über 1 Milliarde Medienkontakte und wird zu einem der erfolgreichsten Fashion Events Europas ABOUT YOU Opening Show mit einer einzigartigen Inszenierung auf Weltniveau

Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Produktionsagentur Villa Eugénie und dem renommierten Kreativ-Kopf Etienne Russo, welcher u.a. für Fashion Shows von Premium Brands wie Chanel, DIOR, Versace bis hin zu Burberry verantwortlich ist

Nationale und internationale VIPs, Künstler und Influencer wie u.a. Will.i.am, Ufo361, Loredana, Bill Kaulitz, Leni Klum, Karolina Kurková, Eva Padberg, Lorena Rae, Lena Gercke, Marina Hoermanseder, Guido Maria Kretschmer, Xenia Adonts, die Elevator Boys und Supermodels Luka Sabbat und Iblamejordan verfolgten die Shows aus der Front Row

Die AYFW AW21 generiert bereits wenige Tage später eine Reichweite von mehr als 1 Milliarde Medienkontakte in Print, Digital, TV und Social

Alle produzierten Fashion Show Filme sowie Behind the scenes-Dokumentationen, die während der AYFW u.a. mit Leni Klum, Marina Hoermanseder, Etienne Russo uvm. produziert wurden, sind ab sofort auf Youtube, IG TV und unter www.aboutyou-fashionweek.de verfügbar Hamburg, 21. September 2021 - Den Auftakt und gleichzeitig den Höhepunkt der ABOUT YOU Fashion Week markierte die spektakuläre ABOUT YOU Show am Samstagabend des 11. September 2021. Die von der weltweit renommierten Produktionsagentur Villa Eugénie konzipierte ABOUT YOU Show setzte neue Maßstäbe und stand den internationalen Modenschauen mit ihrer Inszenierung in nichts nach. Berge aus Schaum, als eines der Hauptelemente der Show, ein überdimensionaler Cocon, der den belgischen Opernsänger Benjamin Abel Meirhaeghe enthüllte, sowie die gestalterische Interpretation der Frage 'WHO ARE YOU' durch die Aura der Gäste, standen im Gegensatz zum industriellen, rohen Charakter des Kraftwerk Berlin. Die farbliche Darstellung der Aura, die im Vorfeld der Show von den Gästen ausgelesen werden konnte, war wesentlicher Bestandteil der Message der AYFW AW21 und somit auch der Installation, die durch die imposante musikalische Begleitung an Spannung aufbaute.







