project44 übernimmt Convey, den Marktführer für Last-Mile-Delivery und Customer Experience, für 255 Millionen Dollar

project44, der weltweit führende Anbieter von Echtzeit-Visibilität für Lieferketten, gab heute die Übernahme von Convey bekannt. Convey ist ein führender Anbieter von Last-Mile-Technologie mit Sitz in Austin, der außergewöhnliche Direct-to-Consumer-Liefererlebnisse für mehr als 200 der weltweit größten Marken ermöglicht – darunter zum Beispiel The Home Depot, Nieman Marcus, Ferguson und Ingram-Micro. Convey wurde als Challenger im Gartner 2021 Magic Quadrant für Echtzeit-Visibilitäts-Plattformen benannt und kombiniert Echtzeit-Visibilität, Post-Purchase-Abläufe und auf maschinellem Lernen basierende Analysen, um das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. Gemeinsam bedienen die beiden Unternehmen nun die gesamte globale End-to-End-Lieferkette und bieten Echtzeittransparenz und Einblicke vom Rohstoff bis zur Zustellung an der Haustür. Auf diese Weise unterstützen sie Marken dabei, ihren Kunden differenzierte Direct-to-Consumer- und E-Commerce-Erlebnisse zu bieten.

