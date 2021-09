Deutliche Unterschiede beim Tanken / ADAC Bundesländer-Vergleich Benzin in Bremen sechs Cent teurer als in Rheinland-Pfalz / Diesel im Hamburg am günstigsten (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 21.09.2021, 16:35 | 16 | 0 | 0 21.09.2021, 16:35 |

Auswertung aktuell um mehr als sechs Cent. Am günstigsten ist Super E10 derzeit

in Rheinland-Pfalz zu bekommen, am tiefsten müssen die Fahrer dafür in Bremen in

die Tasche greifen. Dieselkraftstoff ist aktuell in Hamburg am billigsten,

besonders teuer hingegen in Brandenburg. Der ADAC hat für die heutige

Untersuchung (Momentaufnahme von 11 Uhr) die Preisdaten von mehr als 14.000 bei

der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet.



Der Preis für einen Liter Super E10 liegt demnach in Rheinland-Pfalz bei 1,555

Euro, in Hamburg ist er mit 1,560 Euro nur unwesentlich höher. Schlusslicht ist

hier Bremen mit 1,616 Euro. Auch beim Dieselpreis kommen die Hafenstädter

aktuell sehr gut weg: Hamburg liegt hier mit 1,405 Euro je Liter an der Spitze -

vor Bayern und Rheinland-Pfalz mit 1,413 Euro. Am teuersten ist

Euro in Brandenburg, das sind fast fünf Cent mehr als in Hamburg, gefolgt von

Bremen mit 1,450 Euro.



Wer besonders preisbewusst tanken möchte, sollte immer die aktuellen

Kraftstoffpreise vergleichen. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet dabei die

Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Neben den Kraftstoffpreisen bietet die App

auch eine Punkt-zu Punkt-Navigation und eine detaillierte Routenplanung. Daneben

erleichtern aktuelle Informationen zum Verkehrsfluss Autofahrern die Fahrt zur

günstigsten Tankstelle. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und

aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .



