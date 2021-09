Köln (ots) - In der letzten Zeit konnte auf Amazon ein strenges Durchgreifen bei

Richtlinienmissachtung beobachtet werden: Einige Tausend Verkäuferkonten und

rund 600 chinesische Marken wurden aufgrund ihres Fehlverhaltens dauerhaft auf

Amazon gesperrt. Sie haben bei vielen ihrer verkauften Produkte über Amazon eine

kleine Karte hinzugelegt, auf dem ein Rabattcode oder ein Gutschein im Gegenzug

zu einer positiven Bewertung versprochen wurde.



Nils Kröger, Geschäftsführer der Amzkey Deutschland GmbH, erklärt in diesem

Artikel, welche Möglichkeiten Amazon-Verkäufern zur Erhaltung positiver

Bewertungen bleiben, die den Amazon-Richtlinien entsprechen. Die

TÜV-zertifizierte Amzkey Deutschland GmbH ist offizieller Amazon Partner und

unterstützt sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des

Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz.





Nils Kröger: "Amazon hat klare Regeln, an die sich seine Händler zu haltenhaben. Darunter auch das Verbot, Kunden finanzielle Anreize zu geben, um einepositive Bewertung für die eigenen Produkte zu schreiben. Aufgrund der Relevanzder Bewertungen auf Amazon haben sich jedoch viele Verkäufer über diese Regelhinweggesetzt. Sowohl für das Ranking als auch für die Conversion-Rate spielenBewertungen eine große Rolle - sie erhöhen vor allem den Vertrauensfaktor derKäufer. Die meisten Kunden auf Amazon vertrauen beim Kauf eines Produktes aufdie Bewertungen, oft auch nur unterbewusst. Leider ist es in der Realität so,dass viele Kunden von allein nur eine Bewertung schreiben, wenn sie unzufriedensind und diese Unzufriedenheit ausdrücken möchten".Bereits seit Jahren werben Unternehmen mithilfe von Rabattcodes und Gutscheinenum Bewertungen ihrer Produkte. Dabei gibt es die Richtlinie von Amazondiesbezüglich bereits seit dem Jahr 2016. Bisher ist Amazon dagegen wenigerstreng vorgegangen worden, allerdings ist zu beobachten, dass hartdurchgegriffen wird, sollte Amazon von Richtlinienverstößen erfahren. Daherempfiehlt Amzkey, sich die Richtlinien zu Herzen zu nehmen, denn trotzMillionen-Umsätze, wurden betroffene Unternehmen konsequent und permanentgesperrt.Amazon Vine ClubUm also richtlinienkonform Bewertungen zu generieren, gibt es dreiMöglichkeiten. Die Erste ist nach Nils Kröger der Amazon Vine Club: Hierbei wirdder Käufer durch Eintritt in den Club ein Produkttester von Amazon selbst undbekommt kostenlose Produkte zugeschickt, die er anschließend bewerten muss.Unternehmen, die auf Amazon verkaufen, können über das Sellercentral oderVendorcentral Ihre Produkte dort entsprechend anbieten.