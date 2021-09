First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Markteinführung ihres zweiten speziellen Masterbatch-Produkts bekannt, das zum Mischen mit einer Reihe von Kunststoff- und Gummimaterialien entwickelt wurde. Die wichtigsten Punkte

First Graphene Limited: PureGRAPH(R)-Produktpalette um EVA-Träger und kundenspezifische Optionen erweitert 21.09.2021

- Zweite Masterbatch-Produktformulierung für den Einsatz in Kunststoff- und Gummianwendungen freigegeben.



- Entwickelt, um in bestehende Produktionslinien zu passen, zur Vereinfachung der Verwendung und Beschleunigung der industriellen Akzeptanz von Graphen-Lösungen.



- Kundenspezifische Masterbatch-Optionen auf Anfrage mit Polymereigenschaften, die auf spezifische Materialien oder Anwendungen zugeschnitten sind.

Ein Masterbatch ist ein festes Additiv, das in der Kunststoffindustrie verwendet wird. Es ist eine konzentrierte Mischung aus Pigment, Verstärkungsmaterial und/oder anderen Additiven, die in einem geeigneten Trägerharz eingekapselt ist und typischerweise unter Verwendung der Extrusionstechnologie hergestellt wird. Die Mischung wird dann gekühlt, bevor sie in einen Pelletierer eingespeist wird, um zerkleinert und zu Chips geformt zu werden. Masterbatches sind so formuliert, dass Produkthersteller Graphen-Additive problemlos in ihre Herstellungsprozesse integrieren können.

PureGRAPH(R) MB-EVA ist ein durch Graphen verstärkter Ethylen-Vinylacetat (VA)-Copolymer-Masterbatch, der die wenigschichtigen, hochleistungsfähigen Graphen-Additive von First Graphene verwendet.

Die neue Formulierung erweitert die Masterbatch-Produktpalette von First Graphene und erhöht die Anwendungsmöglichkeiten. In erster Linie für den Einsatz in Elastomeren wie Gummisystemen und Kunststoffen sowie bei Thermoplasten konzipiert, bringt der hohe Vinylacetat-Anteil des Basispolymers Weichheit, Flexibilität und Polarität.