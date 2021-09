Klinischer Untersuchung zufolge kann das Spray ViroStop von Herb-Pharma die Auswirkungen von Covid-19 senken

An der Studie nahmen 170 Patienten zwischen dem 15. Januar und dem 31. Mai 2021 in der Complex Medical Clinic in Budapest, Ungarn, teil, bei denen das SARS-CoV-2-Virus per PCR-Test nachgewiesen wurde. Die Probanden hatten alle leichte bis mittelschwere Atemwegssymptome, wurden zu Beginn der Studie in PCR-Tests positiv auf Covid-19 getestet und ihre Symptome wurden 12 Tage lang überwacht.

Von den 170 Freiwilligen erhielten 86 ein Nasen-Rachen-Spray, die patentierte ViroStop-Lösung, die eine Mischung aus Cistus creticus und anderen polyphenolhaltigen Inhaltsstoffen enthält. Binden Polyphenole an das virale Protein, hemmen sie mechanisch die Funktion des Proteins und das Virus kann nicht mehr in die Zelle eindringen. Den übrigen 84 Patienten in der Kontrollgruppe wurde die ViroStop-Lösung nicht verabreicht. Die Symptome aller Patienten wurden 12 Tage lang alle zwei Tage überprüft.

Am Ende der Studie wurde das Ausmaß der Virusausscheidung mit PCR-Tests überprüft. Bei den Patienten, die das ViroStop-Spray ab dem ersten Tag nach dem positiven Test verwendet hatten, war die Virusausscheidung am Tag 12 im Vergleich zur Kontrollgruppe um fast 60 % zurückgegangen. Den Studienergebnissen zufolge nahm auch die Schwere der klinischen Atemwegssymptome bei den Patienten, die das ViroStop-Spray verwendeten, ab.

Überdies wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe weniger Magen-Darm-Symptome festgestellt. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass auch die Fähigkeit zur Vermehrung im Magen-Darm-Trakt ein Schlüsselfaktor für die Verbreitung des Virus ist.

Dr. István Jankovics, dessen Team die Studie durchführte, kommentierte: „Die primäre Covid-19-Behandlung ist natürlich die Impfung, aber dieser Studie zufolge wird die SARS-CoV-2-Menge in den oberen Atemwegen mit dem ViroStop-Spray signifikant gehemmt und die infizierte Person hat die Möglichkeit, eine spezifische Immunantwort zu entwickeln.“

Das nicht verschreibungspflichtige Mittel ViroStop besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und kann von Kindern ab drei Jahren unbedenklich eingenommen werden. Überdies waren zum Zeitpunkt der Studie mindestens drei Virus-Varianten in Ungarn im Umlauf, sodass man davon ausgehen kann, dass die Lösung und die Polyphenole gegen alle bekannten Covid-19-Mutationen wirksam sind.

