Nach der äußerst steilen Rallye von 102,66 US-Dollar zum Jahreswechsel auf 497,49 US-Dollar bis Anfang August folgte dem Anstieg eine Konsolidierungsphase mit Abschlägen auf rund 350,00 US-Dollar und ziemlich genau in den Bereich das 61,8 % Fibonacci-Retracements und damit dem minimalen Korrekturziel. Von dort hat sich das Papier unlängst wieder gelöst und notiert derzeit im Bereich von 430,00 US-Dollar. Auffällig zeigt sich allerdings der Kursverlauf allein in diesem Monat, der auf einen bullischen Keil schließen lässt und bei regelkonformer Auflösung ein Folgekaufsignal hieraus hervorgehen dürfte.

Signal abwarten!

An gegebener Stelle ist es für ein Investment noch zu früh, erst wenn Moderna mindestens über ein Niveau von 438,50 US-Dollar ansteigt, werden weitere Gewinne zunächst an die aktuellen Monatshochs von 464,85 US-Dollar denkbar, darüber liegt ein weiteres Ziel an den Rekordständen von 497,49 US-Dollar. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte infolgedessen sogar Kurspotenzial an 538,90 US-Dollar bereithalten. Sollte dagegen eine Auflösung zur Unterseite durch einen Kurssturz unter 406,00 US-Dollar anstehen, bliebe ein Test des EMA 50 bei 375,20 US-Dollar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Eine weitere Unterstützung liegt um die 362,28 US-Dollar vor.