Turquoise Plato stellt Verbindung zu OpenFin her, um die Komplexität auf dem Buy-Side Trader Desktop zu vereinfachen

Turquoise weist eine erwiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Innovationen und Liquiditätsmöglichkeiten für den Markt auf, wobei Turquoise Plato Block Discovery im Jahr 2020 ein Rekordniveau bei Block Trading-Aktivitäten auf Turquoise und Turquoise Europe verzeichnete. Mit dieser Zusammenarbeit setzt Turquoise seine Mission fort, effiziente, kooperative Betriebsmodelle zu identifizieren, die die impliziten Kosten des Handels senken, zu langfristigen Anlagerenditen beitragen und nachhaltiges Wachstum fördern.

Turquoise on OpenFin bringt einen aufschlussreichen Datenfluss direkt in die Arbeitsabläufe von Händlern ein, um Liquiditätsermittlungs- und Entscheidungsfindungsprozesse unter Nutzung der offenen Architektur von OpenFin zu unterstützen. Die API übergibt FDC3-konforme Context-Objekte und nutzt den Nachrichtenbus von OpenFin, um diese Daten an OpenFin-fähige Anwendungen weiterzuleiten, darunter Visualisierungstools, interne und Drittanbieteranwendungen.

Dr. Robert Barnes, Group Head of Securities Trading und CEO von Turquoise Global Holdings, LSEG, dazu: „Als Marktbetreiber ist Turquoise gut positioniert, um die Branche mit einem gemeinsamen Ziel zusammenzubringen: Zusammenarbeit, Innovation und Effizienzsteigerung auf den Desktops der Händler. Dies wird nicht nur die Best-Execution-Bemühungen unterstützen, sondern auch die Performance für die Endanleger verbessern, da es uns hilft, die Slippage-Kosten am Point of Execution zu reduzieren. Wir freuen uns, dass Turquoise und Turquoise Europe die ersten Handelsplätze sind, die sich mit OpenFin verbinden und der Buy-Side diese neue Funktionalität anbieten.“