TubeSolar AG: Weitreichende Kooperation mit Ascent Solar sichert langfristige Lieferung von hochwertigen Dünnschichtfolien - Joint Venture Produktion in Deutschland geplant Augsburg, 21.09.2021 - Die TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4, XETRA, Primärmarkt Düsseldorf, m:access) hat mit der US-amerikanischen Ascent Solar Technologies, Inc. (OTC-Market "AscentSolar", Ticker-Symbol: ASTI) einen weitreichenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung wird neben einer engen Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung sichergestellt, dass die TubeSolar langfristig mit den benötigten Mengen an hochwertigen Dünnschichtfolien beliefert wird.

Mit diesem Schritt setzt die TubeSolar AG die "Second-Source-Strategie" um und erschließt sich ergänzend zum bisherigen europäischen Lieferanten für flexible Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) Photovoltaik (PV)-Zellen eine weitere hochwertige Bezugsquelle. Ascent Solar und TubeSolar werden dazu gemeinsam ein Tochterunternehmen in Deutschland gründen, das die PV-Folien langfristig exklusiv an TubeSolar liefern wird. Die Lieferung von PV-Folien in den Jahren 2021 und 2022 bis zur vollständigen Inbetriebnahme der inländischen Produktionsfabrik erfolgt von der bestehenden Anlage von Ascent Solar in Thornton, Colorado, USA. An dem deutschen Gemeinschaftsunternehmen wird Ascent Solar eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent halten.

Jürgen Gallina, Vorstand der TubeSolar AG: "Mit dieser Kooperation haben wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung erreicht. Ascent Solar bietet uns mit das beste Material, das zurzeit für unsere TubeSolar Röhren-Module weltweit zur Verfügung steht. Das sichert die Materialversorgung für den Aufbau der geplanten Serienproduktion und das zukünftige Wachstum."

Die amerikanische Ascent Solar Technologies ist Entwickler von preisgekrönten Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, die flexibler, vielseitiger und robuster sind als herkömmliche Solarmodule. Nur wenige Anbieter weltweit können derart hochwertige CIGS-Folien herstellen.