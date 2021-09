Verkauf des restlichen Colocation-Geschäfts für 44 Mio. Euro (EV) - Anhebung der EBITDA- und Free Cashflow-Prognose für 2021

q.beyond hat am Freitag die vollständige Trennung vom Colocation-Bereich verkündet. Wir erachten diesen Schritt v.a. mit Blick auf die Agenda '2020plus' als äußerst sinnvoll.



Strategische Einordnung: Mit der Transaktion wurde der im Mai gestartete Verkaufsprozess für das Serverhousing abgeschlossen. Nachdem q.beyond bereits jüngst ein Rechenzentrum an DATEV abgab (vgl. Comment 03.08.), betreibt das Unternehmen mit der vollständigen Entkonsolidierung nur noch Aktivitäten im Cloud-, SAP- und IoT-Kerngeschäft. Dadurch verfügt q.beyond nun über ein Asset Light-Geschäft sowie erweiterte M&A-Möglichkeiten.

Prognosen überarbeitet: Da der Colocation-Erlös rund 5 Mio. Euro je Quartal betrug, erwartet q.beyond für 2021 fortan Umsätze von 155 bis 165 Mio. Euro (zuvor: 160 bis 170 Mio. Euro) sowie 180 Mio. Euro (zuvor: 200 Mio. Euro) in 2022. Wir reduzieren unter einer angenommenen Segment-CAGR von 1,5% folglich unsere Topline-Prognosen. Das EBITDA soll in 2021 laut Management mindestens 27 Mio. Euro (zuvor: 8 bis 13 Mio. Euro) betragen und einen Buchgewinn von rund 20 Mio. Euro beinhalten. Für 2022 hält q.beyond an der avisierten EBITDA Marge von mehr als 10% fest. Wir positionieren uns zunächst etwas darunter, da unsere bisherige Prognose auf einer Marge von 8,7% im Kerngeschäft beruhte. In den Folgejahren erwarten wir jedoch ein zweistelliges Profitabilitätsniveau zwischen 11,6% und 12,8%, womit sich q.beyond u.E. im Bereich von Wettbewerbern wie All for One und adesso positionieren wird. Unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Steuern soll der Free Cashflow laut Unternehmen inkl. Colocation-Verkauf in 2021 mindestens 33,0 Mio. Euro (zuvor: -2,0 bis 3,0 Mio. Euro) betragen. Abzüglich der datac-Akquisition sowie der Snabble-Beteiligung (MONe: 9,7 Mio. Euro) impliziert dies einen Kassenbestand zum Jahresende von knapp 70 Mio. Euro (MONe: 68,6 Mio. Euro; Vj. 44,9 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,70 Euro