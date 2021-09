Steinhoff: Jetzt geht’s los! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.09.2021, 17:20 | 31 | 0 21.09.2021, 17:20 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit viel Vorschusslorbeeren startet Steinhoff in den heutigen Handel. So schießt der Kurs rund sieben Prozent in die Gewinnzone. Damit valutiert der Titel nun bei 0,18 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zweiunddreißig Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 0,23 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

