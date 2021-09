Chase kommt nach Großbritannien und bietet Privatkunden ein unkompliziertes, attraktives Banking-Erlebnis

JPMorgan Chase hat heute in Großbritannien seine neue digitale Bank unter der Marke Chase auf den Markt gebracht. Chase ist die größte Privatkundenbank in den USA und stellt mehr als 60 Millionen amerikanischen Haushalten ein vielfältiges Spektrum an Finanzdienstleistungen bereit.

Neukunden können sich unter chase.co.uk registrieren und werden anschließend eingeladen, die Chase-App herunterzuladen. Über die einfache und intuitive App können Kunden in wenigen Minuten ein Girokonto eröffnen. Das Konto verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Menschen helfen, ihr Geld zu verwalten, auszugeben und zu sparen. Ein britisch geführtes Supportteam wird eine wichtige Komponente des Banking-Erlebnisses bei Chase sein. Durch wenige Fingertipps in der Chase-App werden die Kunden mit einem Experten verbunden – 24 Stunden täglich und an 7 Wochentagen.