MÜNCHEN (ots) - Die Sales Enablement-Plattform Highspot(https://www.highspot.com/de/) , mit der Vertriebsteams ihre Sales Performancesteigern können, gab heute den Start des Highspot Marketplace(https://marketplace.highspot.com/) bekannt. Diese neue Plattform ermöglicht esHighspot-Kunden, schnell und einfach Content und Schulungspakete von mehr als 20Marketing-, Vertriebs-, Enablement- und Customer Success-Partnern zu nutzen.Unternehmen können Enablement-Pakete mit Content, Tools und Schulungen vondiesen Partnern direkt in Highspot importieren, um eine konsistenteVertriebsleistung ihrer Teams zu fördern.Die wachsende Branche von Dienstleistern, die Know-how und Tools fürVertriebsteams bieten, zeigt, wie groß der Bedarf von Unternehmen ist, ihreGo-to-Market-Prozesse zu verbessern und so ihre Vertriebsleistungen zuoptimieren. Der neue Highspot Marketplace gibt ihnen einen einfachen Zugriff zupassenden Angeboten von Dienstleistern, die sie direkt in ihre Highspot-Umgebungimportieren können. So kommen sie direkt bei ihren Vertriebsteams an - fürSchulungen wie im Arbeitsalltag. Damit erzielen sie die besten Ergebnisse ausihren Investitionen. Zu den aktuellen Highspot Marketplace-Partnern zählen unteranderem Baker Communications, Challenger, Corporate Visions, RAIN Group,Richardson Sales Performance, Sales Enablement PRO, Sandler, ValueSellingAssociates und Winning by Design."Eine konsistente Leistung der Vertriebsmitarbeiter ermöglicht stetigesUmsatzwachstum. Um dies zu erreichen, bedarf es eines gezielten Vorgehens fürdie Entwicklung von Vertriebsfähigkeiten", so Thomas Hellweg, Geschäftsführervon Highspot für die Region Zentraleuropa. "Auf die gleiche Weise, wie der AppStore den Download von Apps ermöglicht, können unsere Kunden über den HighspotMarketplace Content und Schulungspakete führender Anbieter direkt in IhreHighspot-Umgebung herunterladen. Dies ist ein großer Gewinn sowohl fürVertriebsleiter als auch für Sales Enablement-Teams, die die Umsetzung modernerVertriebsmethoden vorantreiben wollen.""Um mit Selbstvertrauen zu handeln und in den entscheidenden Momentenerfolgreich zu sein, benötigen Vertriebsmitarbeiter mühelosen undkontinuierlichen Zugang zu Schulungen, Tools und Hilfsmitteln in ihren täglichenArbeitsablauf. Dies bedeutet relevante Inhalte, die dem Verkäufer im Moment desHandels zur Verfügung stehen", so Andee Harris, CEO von Challenger. "DerHighspot Marketplace ist unsere Antwort auf die Frage: Wie kann ichsicherstellen, dass meine Mitarbeiter Vertriebsmethodik und -schulung annehmen,