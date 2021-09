Handelsbanken to Pay Extra Dividend in Shares of Industrivärden; Value SEK 4.42 per Share Autor: PLX AI | 21.09.2021, 17:38 | 12 | 0 | 0 21.09.2021, 17:38 | (PLX AI) – Handelsbanken convenes an Extraordinary General Meeting and proposes extra dividend of shares in Industrivärden.The dividend is intended to consist of approximately 30.5 million class A shares in Industrivärden, corresponding, as of … (PLX AI) – Handelsbanken convenes an Extraordinary General Meeting and proposes extra dividend of shares in Industrivärden.The dividend is intended to consist of approximately 30.5 million class A shares in Industrivärden, corresponding, as of … (PLX AI) – Handelsbanken convenes an Extraordinary General Meeting and proposes extra dividend of shares in Industrivärden.

The dividend is intended to consist of approximately 30.5 million class A shares in Industrivärden, corresponding, as of today, to a value of approximately SEK 8.7 billion, or SEK 4.42 per share, based on the closing price for the Industrivärden class A share on 20 September 2021

The shares are currently managed by Handelsbankens Pensionsstiftelse, but are proposed to be acquired by Svenska Handelsbanken AB (publ) before they are distributed to the shareholders



