Tecan begibt eine erste Anleihe in Höhe von CHF 250 Millionen

Männedorf, Schweiz, 21. September 2021 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute durch die Emission einer festverzinslichen inländischen Anleihe in Höhe von CHF 250 Mio. erfolgreich Fremdkapital aufgenommen. Die Anleihe hat einen Coupon von 0.050% und eine Laufzeit von 4 Jahren (Endfälligkeit 6. Oktober, 2025). Abrechnungstermin der Anleihe ist der 6. Oktober 2021. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein und gehandelt werden.

Der Nettoerlös der Anleihe dient der teilweisen Refinanzierung der am 23. Juni 2021 angekündigten und am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossenen Übernahme von Paramit Corporation, einem führenden OEM-Entwickler und -Hersteller von medizinischen Geräten und Life-Science-Instrumenten, in Höhe von USD 1.0 Milliarden (CHF 920 Mio.).

Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern und Privatbanken in der Schweiz unter gemeinsamer Federführung von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank platziert.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2020 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 731 Mio. (USD 778 Mio.; EUR 683 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

