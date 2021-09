LVMH Share Transactions Disclosure Nachrichtenquelle: globenewswire | 21.09.2021, 17:50 | 4 | 0 | 0 21.09.2021, 17:50 |

Paris, September 21st, 2021 The disclosure of share transactions carried out on September 15th, 2021 was sent to the AMF on September 21st, 2021. As required by current law, this document is publically available and can be consulted on the Company’s website ( www.lvmh.com ) under the section «regulated information». Attachment Share Transactions Disclosure from September 21, 2021



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer