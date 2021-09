Orpea H1 Profit Above Estimates; Guidance Unchanged Autor: PLX AI | 21.09.2021, 18:03 | 18 | 0 | 0 21.09.2021, 18:03 | (PLX AI) – Orpea half year net income EUR 102 million vs. estimate EUR 94 million.H1 EBITDA EUR 499.4 million vs. estimate EUR 489 millionH1 pretax profit EUR 133.1 million vs. estimate EUR 124 millionGuidance unchanged: revenue more than EUR 4,215 … (PLX AI) – Orpea half year net income EUR 102 million vs. estimate EUR 94 million.H1 EBITDA EUR 499.4 million vs. estimate EUR 489 millionH1 pretax profit EUR 133.1 million vs. estimate EUR 124 millionGuidance unchanged: revenue more than EUR 4,215 … (PLX AI) – Orpea half year net income EUR 102 million vs. estimate EUR 94 million.

H1 EBITDA EUR 499.4 million vs. estimate EUR 489 million

H1 pretax profit EUR 133.1 million vs. estimate EUR 124 million

Guidance unchanged: revenue more than EUR 4,215 million, a rise in EBITDAR margin in H2 vs H1 and real estate disposals of EUR 400 million



