Nemetschek: Jetzt kaufen?

Nemetschek-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund vier Prozent freuen. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato bedeuteten 88,40 EUR diesen Hochpunkt. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 65,92 EUR steht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Bei Nemetschek geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.