Weitere Angriffe verschärfen die globale Cybersicherheitskrise, so der aktuelle NETSCOUT Threat Intelligence Report

Heute hat NETSCOUT SYSTEMS, Inc. (NASDAQ: NTCT) in seinem halbjährlichen Threat Intelligence Report Ergebnisse veröffentlicht, die unterstreichen, welche dramatischen Auswirkungen die anhaltenden Cyberangriffe auf Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Regierungen weltweit haben. Im ersten Halbjahr 2021 fanden etwa 5,4 Millionen DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Services) statt. Das ist ein Anstieg von 11% gegenüber des Vergleichszeitraums im Jahr 2020. Nach Schätzungen des Active Level Threat Analysis System (ATLAS) Security Engineering and Response Team (ASERT) von NETSCOUT könnte 2021 ein weiteres rekordverdächtiges Jahr werden, in dem die Marke von 11 Millionen weltweiten DDoS-Angriffen überschritten werden könnte. ASERT geht außerdem davon aus, dass diese Entwicklung weiterhin anhalten wird und zu einer zunehmenden Krise in der Cybersicherheit führt, was Folgen für private und öffentliche Organisationen haben wird.

Im Zuge der Vorfälle mit Colonial Pipeline, JBS, Harris Federation, dem australischen Sender Channel Nine, CNA Financial und mehreren weiteren aufsehenerregenden Beispielen, sind die Auswirkungen von DDoS-Angriffen und anderen Cyberattacken weltweit spürbar geworden. In der Folge habe führende Staaten neue Maßnahmen und Strategien zur Abwehr eingeführt. Auch Ermittlungsbehörden arbeiten auf beispiellose Weise zusammen, um der Krise Herr zu werden.