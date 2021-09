Die Scope Hamburg GmbH bewertet die Bonität des Erftverbands Körperschaft des öffentlichen Rechts mit A+ / Der Ausblick für das Rating ist stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) - Der Erftverband verfügt über ein geringes Geschäftsrisiko.Wesentliche Treiber der Beurteilung sind der interkommunale hoheitlichesondergesetzliche Auftrag, exklusiv die Abwasserbehandlung und eine ausreichendeRohwasserbereitstellung im Verbandsgebiet sicherzustellen sowie diePflichtmitgliedschaften der ansässigen Kommunen und Industrieunternehmen.Positiv bewertet die Agentur zudem den Anschluss- und Benutzungszwang und diepositive demographische Entwicklung der Endabnehmer in der Region. Hierdurchbestehen insgesamt nur geringe Risiken hinsichtlich des Rückgangs der Anzahl derMitglieder- bzw. Endabnehmer. Mittel- bis langfristig erwartet die Scope HamburgGmbH, dass sich die Mitgliederakzeptanz durch (neue) wasserwirtschaftlicheAufgaben aus dem vorzeitigen Braunkohleausstieg und den Strukturwandel in derRegion sowie den Ausbau integrierter digitaler Steuerungssysteme zur Optimierungder Entsorgungssicherheit, Ausgleichsmaßnahmen im Hochwasserschutz,(Ab)Wasserqualität und Grundwasserstabilität weiter erhöhen wird. DerErftverband agiert in einem weitgehend regulierten Marktumfeld. MöglicheErweiterungen des gesetzlichen Auftrages können aus Sicht der Ratingagentur auserhöhten Anforderungen regulatorischer und klimapolitischer Rahmenbedingungenresultieren. Chancen bestehen aus Sicht der Analysten bei Synergiepotenzialendurch die weitere freiwillige Übertragung von Aufgaben durch die Mitglieder undKooperationen mit den übrigen NRW Wasserverbänden und Kommunen. Risiken bestehtnach Einschätzung von Scope Hamburg in lokalen Dürre- und Starkregenereignissen.Das Finanzrisiko des Erftverbands beurteilt Scope Hamburg insgesamt als moderat.Positiv bewerten die Analysten die insgesamt stabilen Mitgliedsbeiträge, dieGebührenfinanzierung sowie die gesicherten Cashflows durch die Verbandsstruktur.Durch die Umlage auf die Beiträge, Risikovorsorgen sowieVersicherungsentschädigungen und finanzielle Mittel der öffentlichen Hand kannder Erftverband auf unerwartete finanzielle Verbandslasten sowie Haftungsrisikendurch den Strukturwandel des Tagebaus reagieren. Nicht beanspruchteKommunalkredite und Kreditermächtigungen für laufende und geplante Investitionensowie der Zugang zu öffentlichen Finanzausgleichen sichern aus Sicht derRatingagentur eine sehr gute finanzielle Flexibilität des Verbands. Für denSanierungs- und Erschließungsbedarf kommunaler Kanalnetze sowie dieKonsolidierung und Nachrüstung des Klärwerkportfolios sind weitere Fremdmittel