Toshibas neue Simulationstechnologie für die modellbasierte Entwicklung verkürzt die Verifizierungszeiten für Automotive-Halbleiter um etwa 90 Prozent

Die Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation („Toshiba“) hat eine modellbasierte Entwicklungssimulationstechnologie (model-based development, MBD) entwickelt, die die Verifizierungszeiten für Automotive-Halbleiter um etwa 90 Prozent verkürzt. [1] Die Technologie ermöglicht es Entwicklern von Fahrzeugausstattung, Designs mit Automotive-Halbleitern von Toshiba zügig zu evaluieren und so die Entwicklungszeiten zu verkürzen.

Simulation results with the new technology (Graphic: Business Wire)

Da Elektrofahrzeuge immer beliebter werden und hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme zum Standard gehören, wird die Fahrzeugausstattung immer fortschrittlicher und komplizierter. Die modellbasierte Entwicklung, eine Entwicklungsmethodik, bei der Software zur Simulation von Modellen und zur Leistungsbewertung in Echtzeit eingesetzt wird, hilft Produktentwicklern bei der Verfeinerung komplexer Designprozesse. In der Automobilindustrie leistet MBD einen Beitrag zum Entwicklungsfortschritt, indem vor der Herstellung von Prototypen das Design und die Verifizierung gleichzeitig vorangebracht werden.

MBD unterteilt die Funktionen in Blöcke und verifiziert das Gesamtfahrzeugverhalten durch die Verknüpfung der einzelnen Blöcke. Detaillierte Simulationsmodelle mit dem Verhalten der Halbleiter in den einzelnen Blöcken sind erforderlich, um die Wärmeentwicklung und die elektromagnetische Interferenz (EMI) zu verifizieren, wesentliche Parameter für die Leistungsbewertung von Fahrzeugausstattung. Da die Modelle jedoch immer detaillierter und präziser werden, verlängern sich die Verifizierungszeiten immer mehr.

Toshiba hat seine derzeitige Bewertungs- und Verifizierungstechnologie für Fahrzeugausstattung genau unter die Lupe genommen. Teilsysteme wie die elektrische Servolenkung bestehen aus elektronischen Schaltungen auf Halbleiterbasis, die innerhalb von Mikrosekunden reagieren, und mechanischen Komponenten wie Zahnrädern und Wellen, die in Millisekunden reagieren. Die derzeitige Technologie von Toshiba simuliert die elektronischen Schaltungen und die mechanischen Komponenten gleichzeitig auf Mikrosekundenbasis, was jedoch zu einer großen Anzahl unnötiger und zeitaufwändiger Berechnungen bei den mechanischen Komponenten führt. Die Technologie ist auch deshalb kompliziert, weil sie das SPICE-Modell (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) verwendet, das über 100 Parameter für die Simulation des Halbleiterverhaltens definiert.