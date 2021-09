TubeSolar sichert sich Nachschub

TubeSolar will mit Ascent Solar eng kooperieren. Man hat einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Dabei geht es einerseits um die Forschung und Entwicklung, andererseits auch um die Lieferung von Dünnschichtfolien. Damit erschließen sich die Augsburger eine weitere Quelle für diese Dünnschichtfolien.Geplant ist ein Joint Venture, das in Deutschland produzieren soll. Die Produktion soll exklusiv für TubeSolar sein. An dem ...